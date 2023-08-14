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Adliyeyi karıştıran olay! Savcının odasını basıp eşyalara zarar verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2023
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Adliyeyi karıştıran olay! Savcının odasını basıp eşyalara zarar verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "şantaj" suçu nedeniyle soruşturma yürütülen bir genç, ifadesi alındıktan sonra tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Polislerin elinden kurtulan şahıs, kendisini tutuklama istemiyle sevk eden savcının odasını basarak eşyalara zarar verdi.

27 yaşındaki Enes B., isimli genç adam hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şantaj suçundan bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün İstanbul Adliyesine gelen Enes, savcıya olayla ilgili ifade verdi. İfade sonrası tutuklanma talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevki yapılan genç adam, sulh Ceza Hakimliğine gideceği sırada polis memurlarının elinden kurtuldu.

TUTUKLAMAYA SEVK EDEN SAVCININ ODASINI BASTI
Aniden savcı odasına giren genç adam, etrafa saldırmaya başladı. Makam odasındaki dolabın kapağını kırarak eşyalara zarar veren Enes, polis memurlarınca zor kullanılarak kontrol altına alındı.

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