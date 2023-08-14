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Ankara’da AK Partili Ayaş İlçe Belediye Başkanı Burhan Demirbaş vefat etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Ankara’da AK Partili Ayaş İlçe Belediye Başkanı Burhan Demirbaş vefat etti

Ankara'nın AK Partili Ayaş İlçe Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu 72 yaşında vefat etti.

Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş, geçirdiği rahatsızlık sonucu 72 yaşında hayatını kaybetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden kıymetli dava arkadaşımız, Ayaş Belediye Başkanımız Burhan Demirbaş'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine, Ayaşlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" ifadelerine yer verdi.

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