İzmir’de göz doktoru hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar kamerada...

Göz doktoru olarak 30 yıldır görev yaptığını söyleyen İzzettinoğlu, "Sözlü saldırılara maruz kaldığımız daha önce oldu ama ilk kez böyle bir şey başıma geldi" diye konuştu.

Öte yandan, boynu, gözü, başı ve kulağında yaralanmalar olduğu belirlenen İzzettinoğlu'nun geceyi hastanede geçireceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.