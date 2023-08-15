15 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! Kazayla ilgili çarpıcı detaylar...

Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! Kazayla ilgili çarpıcı detaylar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.08.2023
ABONE OL
Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! Kazayla ilgili çarpıcı detaylar...

Adana’da sosyal medya fenomeni, motosikletiyle bir köpeğe çarptığı kazada hayatını kaybetti. Kazayla ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Öte yandan Burak Can Taşan'ın 3 Temmuz'da kız arkadaşına evlilik teklifi yaptığı öğrenildi.

Adana'da motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni olan Burak Can Taşan (23), seyir halindeki motosikletiyle önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yola savruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Taşan, hayatını kaybetti.

YOLA ÇIKAN KÖPEĞE ÇARPTI

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan caddesinde meydana geldi. Motosiklet paylaşımlarıyla sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan Burak Can Taşan, motosiketiyle yola çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkıp, devrilen motosikletteki Taşan, yola savruldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTURULAMADI

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA