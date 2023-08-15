Sosyal medya fenomeni hayatını kaybetti! Kazayla ilgili çarpıcı detaylar...

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTURULAMADI

Çevredekilerin ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Taşan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kendisi gibi motosiklet tutkunu ve sosyal medya fenomeni kız arkadaşının motosiklet üzerinde çekildikleri videoyu dün takipçileriyle paylaştığı görüldü.