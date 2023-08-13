Adana’da Basra sıcakları! Vatandaşlar serin sularda ferahladı





Hissedilen sıcakların artması ile işlek cadde ve sokaklardaki kalabalık azaldı. Şehirde bir yere gitmeyen çocuklar sulama kanallarına girerek serinlemeyi tercih etti. Saimbeyli ilçesine bağlı Göksu Nehri kenarında, hem piknik hem de serinlemek isteyenler kendilerini serin sulara bıraktı. Aileleriyle birlikte pikniğe gelen Emin Akdoğan, "Adana'da sıcaklık 50 dereceyi bulunca kendimizi Göksu Nehri'ne attık" dedi. Asena Akdoğan ise sıcaktan kaçtıklarını söyleyerek, "Adana çok sıcak olunca kendimizi Göksu Nehri'ne atarak serinledik" diye konuştu.

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