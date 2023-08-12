TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Makas atan cip hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı
TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü cip, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada cip sürücüsü ile yanında bulunan ve sıkıştığı araçta sol kolu kopan yolcu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü cip, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada cip sürücüsü ile yanında bulunan ve sıkıştığı araçta sol kolu kopan yolcu ağır yaralandı. Kaza sonrası otoyolda durma noktasına gelen trafik, araçların kaldırılmasıyla tekrar normalde döndü
KAMYONA ARKADAN ÇARPIP SAVRULDU
Kaza, saat 01.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Batuhan Gökçe yönetimindeki 34 GZN 377 plakalı cip, yolda makas atarak hızlı bir şekilde ilerlerken, sağ şeritte giden 34 HBU 437 plakalı hafriyat kamyonunun arka kısmına çarpıp savruldu. Çarpışmanın etkisiyle motoru kopan cipin içinde yolcu koltuğunda oturan Doğukan Kişi, aracın içinde sıkıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından Doğukan Kişi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sol kolunun kopması sonucu ağır yaralanan Doğukan Kişi ve hurdaya dönen cipin sürücüsü Batuhan Gökçe, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kamyon şoförü kazayı yara almadan atlatırken, Doğukan Kişi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
"FİŞEK GİBİ GELİYORDU"
Aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobilin sürücüsü Batuhan Gugu, "Ben yaklaşık 90 kilometre hızla gidiyordum, benimle birlikte 2, 3 arabayı makasladı ama fişek gibi geliyordu. TIR'ı kurtaramadı, sol arkasından vurdu. Ben son anda durdum elim ayağım boşaldı "diye konuştu.
Öte yandan, kaza sonrası TEM Otoyolu Edirne istikametinde durma noktasına gelen trafik, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle tekrar normale döndü.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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