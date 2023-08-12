Bursa'da 200 polisle asayiş uygulaması: 480 kişi sorgulandı! 27 işyeri denetlendİ
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Uygulama sonunda 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi. Öte yandan, trafik uygulamasında ise kimlik ve ehliyetsiz bir sürücüye 17 bin lira para cezayı uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kısım ekipleri ve Yunus Timlerinin de aralarında bulunduğu 200 polis, Görükle Sakarya Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
480 KİŞİ SORGULANDI!
Sabit ve hareketli denetimlerde 480 kişi sorgulandı, 27 işyeri denetlendi.
Denetimler neticesinde, 11 işyerine idari işlem uygulanırken durdurulan bir otomobilde ruhsatsız tabanca ve bir kişiden de 2,35 gram uyuşturucu ele geçirildi.
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