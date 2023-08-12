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Çanakkale'de apartmanda önce patlama sonra yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2023
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Çanakkale’de apartmanda önce patlama sonra yangın

Çanakkale Lapseki'de bulunan bir apartmanın 5'inci katında yaşanan patlama sonrası yangın çıktı. Yangında daire kullanılamaz hale gelirken, büyük korku ve panik yaşandı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Binada oturanlar panik ve korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yanan daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Çanakkale Caddesi Gazi Süleyman Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede çıktı. Gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamanın ardından evde yangın çıktı. Binada oturanlar panik ve korku yaşarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda şans eseri evde kimse olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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