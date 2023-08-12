Çanakkale’de apartmanda önce patlama sonra yangın

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda şans eseri evde kimse olmaması nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, yangın sırasında evde mahsur kalan bir kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, Lapseki Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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