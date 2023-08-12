Ordu Şehir Hastanesi'nde sona doğru! Yüzde 70'i aştı! 900 yataklı hastaneye 8 farklı noktadan ulaşım
Ordu'da yapımı süren ve şehre sağlık alanında adeta sıfır atlatacak olan 900 yataklı şehir hastanesinde sona yaklaşılıyor. Hastanenin kaba inşaatının yüzde 98'i biterken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 71'e ulaştı.
Ordu'ya sağlık alanında sınıf atlatacak 900 yataklı şehir hastanesi inşaatındaki çalışmalar devam ediyor. Hastanede kaba inşaatın yüzde 98'i ve fiziki gerçekleşme oranı yüzde 71 tamamlanırken, morfoloji binası ise yüzde 100'e ulaştı.
Ordu Üniversitesi'nin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapım çalışmalarının devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorunu çözüme kavuşturacak.
250 BİN METREKARE ARSA ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ, 1020 ADET SİSMİK İZOLATÖR BULUNUYOR
Toplam 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığı'nın öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı hastanenin kaba inşaatı yüzde 98 tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 71'e ulaştı. Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan hastanede depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirildi.
8 NOKTADAN HASTANEYE ULAŞIM OLACAK
Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için çalışmaları sürerken, hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacağı öğrenildi.
"ORDU'DA SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİ"
İnşaat çalışmalarının devam ettiği Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatını değerlendiren vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğunu söyledi. Vatandaşlar, hastanenin bir an önce açılmasını beklediklerini kaydettiler.
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