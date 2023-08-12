Ordu Şehir Hastanesi’nde sona doğru! Yüzde 70’i aştı! 900 yataklı hastaneye 8 farklı noktadan ulaşım





"ORDU'DA SAĞLIK HİZMETİ İÇİN BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİ"

İnşaat çalışmalarının devam ettiği Ordu Şehir Hastanesi'nin devam eden inşaatını değerlendiren vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle bir hastaneye ihtiyaç olduğunu söyledi. Vatandaşlar, hastanenin bir an önce açılmasını beklediklerini kaydettiler.

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