Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
"Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Astronomi meraklıları, Türkiye semalarını aydınlatacak yoğun meteor yağmurunun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öte yandan meteor yağmurunun kaç saatleri arasında olacağı ve ülkemizde nerelerden görülebileceği de sorgulanıyor. Peki, Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
"Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye semaları meteor yağmuru ile aydınlanacak. Perseid meteor yağmuru, hafta sonu en yoğun dönemine ulaşacak ve saatte 60- 100 adet arasında oluşacak ateş topları saniyede 59 kilometre hızla Dünya atmosferine girecek. Peki, Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
PERSOİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen ve yılda 8 kez gerçekleşen meteor yağmurlarının en görkemlisi Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi en yoğun dönemine ulaşacak.
Bu tarihlerde saatte 60 ile 100 yıldız kayması görülebilecek. Dünya atmosferine giriş hızları saniyede 59 kilometreyi bulacak meteorlar, ateş toplarını andıran görüntü verecek.
PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEK Mİ?
Perseid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle gözlemlenebileceğini ifade ediyor.
Perseidleri gözlemek için Türkiye saati ile 00.00 ile 04.00'te, yapay ışıklardan uzak bir bölgede, gözlerimizi gök kubbeye çevirerek sahneye odaklanmak yeterli olacak.
METEOR YAĞMURLARI HAKKINDA
TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin (TUG) hazırladığı 2023 Gök Olayları Yıllığı'na göre; bazıları binlerce yıl öncesine tarihlenen kuyruklu yıldızların geçişleri sonrası bıraktığı artıklardan oluşan gök taşı yağmuru olayları, her yıl dünyada 8 kez yaşanıyor.
Bunlar Quadrantid (Dörtlük), Lyrid (Çalgı), Eta Aquarid (Eta Kova), Delta Aquarid (Delta Kova), Perseid (Kahraman-Perce), Orionid (Avcı), Leonid (Aslan) ve Geminid (İkizler) olarak adlandırılıyor.
Gök taşlarının son derece yüksek hızlarla dünya atmosferine girip, sürtünme sonucu yanması ile oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi ise 14 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürecek Perseid (Perse) gök taşı yağmuru.
Perseid'in en yoğun görüldüğü gün ise bu yıl 12-13 Ağustos gecesi olacak.
TUG'un 2022 Gök Olayları Yıllığı'nı hazırlayan Prof. Dr. Faruk Soydugan ve Başuzman Dr. Tuncay Özışık, bu yılki sayıya özel, meteorları ilk kez tarihçelendirdi. Yıllıkta Perseid gök taşı yağmuru şöyle anlatıldı:
"Perseid yağmuru kuzey kürede gözlenen en yoğun ve etkileyici doğal ışık gösterilerinden biridir. Meteor yağmuru, çekirdeği 26 kilometre çapa sahip 109P/Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan ayrılan çok sayıda irili ufaklı kayaç ve toz parçasının Yer'in çekim etkisiyle atmosfere girmesi sonucu meydana geliyor. Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı, güneş çevresindeki turunu 133 yılda tamamlıyor. 14 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar gözlenebilecek meteorların gökyüzündeki çıkış noktası Perse (Kahraman) Takımyıldızı bölgesine düşüyor. Çıkış noktası koordinatları sağ açıklık eşittir 48 derece ve dik açıklık eşittir artı 58 derece."
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- Meteor yağmuru ne zaman, bugün mü olacak? Perseid meteor yağmuru saat kaçta, nereden izlenecek?
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