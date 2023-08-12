İzmir'de hurda deposunda korkutan yangın! Kısa sürede kontrol altına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde hurda deposunda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Siyah dumanlar ilçenin bir çok noktasından görünürken, alevler itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 16.30 sıralarında Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bulunan bir hurda deposunda çıktı. İlk belirlemelere göre iş makinesi kaynaklı çıktığı öne sürülen yangını fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Depodan çıkan siyah dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.
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