Borsa Hersek’te kan donduran vahşet! Canlı yayında dehşet saçtı: Şimdi cinayetin neye benzediğini göreceksiniz

DEHŞET SAÇTI: 2'Sİ TÜRK 3 ÖLÜ

Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne de neden olan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.