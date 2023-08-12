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Borsa Hersek'te kan donduran vahşet! Canlı yayında dehşet saçtı: Şimdi cinayetin neye benzediğini göreceksiniz

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.08.2023
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Borsa Hersek’te kan donduran vahşet! Canlı yayında dehşet saçtı: Şimdi cinayetin neye benzediğini göreceksiniz

Bosna Hersek'te geçtiğimiz saatlerde kan donduran bir olay yaşandı. Gradacac kentinde saldırgan Nermin Sulejamnovic, sosyal medya hesabından canlı yayın açıp dehşet saçtı. Cani Sulejamnovic düzenlediği silahlı saldırıda eski eşi N.H. ve Türk asıllı baba-oğul 2 Türk'ü öldürdü. Daha önce de işlediği suçlarla sabıka dosyası kabarık olan cani, tutuklanmamak için intihat etti.

Gradacac kentinde fitness antrenörlüğü yapan Nermin Sulejamnovic sosyal medya hesabından canlı yayın açarak katliam yaptı.

CANLI YAYIN AÇIP KATLİAM YAPTI

Düzenlediği silahlı saldırı ile dehşet saçan Sulejamnovic eski eşini N.H.'yi öldürdükten sonra etrafa ateş açmaya devam etti.

DEHŞET SAÇTI: 2'Sİ TÜRK 3 ÖLÜ

Türk asıllı baba Önder Cengiz ve 23 yaşındaki oğlu Denis Cengiz'in de ölümüne de neden olan Sulejamnovic, polisten kaçarken bir polis memurunu, öldürülen çocuğun annesini ve başka bir kişiyi daha yaraladı.

"ŞİMDİ BİR CİNAYETİN NEYE BENZEDİĞİNİ GÖRECEKSİNİZ"

Eski eşini öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabında canlı yayında yayınlayan Sulejamnovic, daha sonra sosyal medyada yayından kaldırılan görüntülerde, "Şimdi, canlı yayında bir cinayetin neye benzediğini göreceksiniz" dedi.

İNTİHAR ETTİ

Sulejmanovic'in, tutuklanmamak için intihar ettiği öğrenildi.

Polis, bölge halkına güvenlik için açık alandaki aktivitelerini sınırlandırma ve evlerinde kalma çağrısında bulunurken, Sulejmanovic'in daha önce uyuşturucu ticareti ve polise saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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