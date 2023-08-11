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Kamyonete arkadan çarptılar! Motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Kamyonete arkadan çarptılar! Motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı...

Şanlıurfa'da kamyonete çarpan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis memuru yaralandı. Kazayı görenler yardıma koşarken, yaralı polisler ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da kamyonete çarpan motosikletli yunus ekibindeki 2 polis memuru yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesindeki Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SALVURDULAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Timler Büro Amirliğine bağlı polis memuru A.Ç. idaresindeki 63 A 4816 plakalı motosiklet, seyir halindeyken, aynı güzergahta ilerleyen Ş.K. yönetimindeki 10 TA 988 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savurulan 2 yunus polisi yaralandı.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verildi. İhbarla adrese giden sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı polisler, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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