Adana’da korkunç hız kazası! Çarptığı otomobili 100 metre sürükledi: 1 ölü 1 yaralı...

KAZANIN ARDINDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

İddiaya göre aşırı hız yapan otomobilin sürücüsü, kazadan sonra kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandı. Bu sırada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürüklenen otomobilde sıkışan sürücü Güller'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan arkadaşı ise itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi henüz öğrenilemeyen yaralı ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Güller'in cansız bedeni de itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Güller'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprüde tek yönde kapanan trafik, iki otomobilin de çekilmesiyle yeniden açıldı.