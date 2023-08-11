Dünür katliamı! 4 kişiyi birden öldürdü! Gözyaşları arasında yan yana toprağa verildiler...

4 KİŞİYİ BİRDEN TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Olay, dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden husumet bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ile yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz'in cenazeleri, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.