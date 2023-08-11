Dünür katliamı! 4 kişiyi birden öldürdü! Gözyaşları arasında yan yana toprağa verildiler...
Isparta'da Hayrettin T. (70), tartıştığı 4 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü. Hayatını kaybeden kişilerin Hayrettin T.'nin dünürünün 3 oğlu ve damadı olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler gözyaşları arasında toprağa verilirken Hayrettin T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar...
4 KİŞİYİ BİRDEN TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ
Olay, dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden husumet bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç (27) ile yine dünürünün damadı Bedrettin Deniz'i (46) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz'in cenazeleri, Isparta Şehir Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
CENAZE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLDİ
Cenazeler defnedilmek üzere Gelendost ilçe merkezine getirildi. Cenazelerin ilçeye getirildiği sırada cinayete kurban gidenlerin yakınları gözyaşı döktü. Abdulgaffar Camii'nde kılınan cenaze namazlarının ardından İmran Karakoç, Osman Karakoç, Adnan Karakoç ve Bedrettin Deniz ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.
Öte yandan Hayrettin T., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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