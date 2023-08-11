AFAD son depremler | Bingöl sallandı! Valilikten flaş deprem açıklaması





VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Geçmiş Olsun Bingöl! Saat 04.55'te Merkezi Karlıova olan 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı söz konusu olmamıştır. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" denildi.