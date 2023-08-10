Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! 46 dereceye yükselecek! Meteoroloji’den çok sayıda ile yeni uyarı...

YARIN İÇİN SAĞANAK UYARISI

Yavuz, yurdun bazı bölgelerinde yarın görülecek yağışlara karşı da uyarıda bulundu.

Yarın özellikle Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yarınki yağışların özellikle bu gece saatlerinden itibaren Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun da kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın özellikle bu gece saatlerinden itibaren tedbirli olmalarını istiyoruz. Ayrıca yarın akşam saatlerinden itibaren yağacak yağışların da Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Burada da hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların olma ihtimali var. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da tedbirli olmaları uyarısında bulunuyoruz."