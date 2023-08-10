Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! 46 dereceye yükselecek! Meteoroloji'den çok sayıda ile yeni uyarı...
Son günlerde etkili olan rüzgarlı hava yerini yine yüksek sıcaklıklara bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda sıcaklıkların yükseleceği bazı illerde 46 derecenin görüleceği görüldü. İşte illere göre hava durumu...
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, pazar gününden itibaren başta Adana olmak üzere, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu'nun doğusunda mevsim normalinin çok üstünde seyreden "ekstrem" sıcaklıkların görülmesinin beklendiğini bildirdi.
Yavuz, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Hafta sonunda yurdun kuzey kesimlerinde, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Marmara'nın doğusunda hafif yağışların görüleceğini belirten Yavuz, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava beklendiğini dile getirdi.
SICAKLIKLAR YİNE ARTACAK
Özellikle hafta başından itibaren ülke genelinde artacak sıcaklıklara dikkati çeken Yavuz, "Sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde kıyı Ege'de, Marmara'da mevsim normalleri civarında. Fakat onun haricinde kalan bütün yurtta, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek sıcaklar etkisini gösterecek." diye konuştu.
Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu anlatan Yavuz, "Şu an itibarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili. Önümüzdeki hafta Basra Alçak Basınç sisteminin İç Anadolu Bölgesi'nden Akdeniz'e kadar uzanmasını, bununla birlikte Afrika üzerinden sıcak bir havanın yurdu etkilemesini beklemekteyiz. İkisinin karışımıyla Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusunda oldukça yüksek sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak." ifadesini kullandı.
ADANA'DA SICAKLIKLAR 46 DERECEYE YÜKSELECEK
İllere göre sıcaklıkları değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu:
"Ankara'da sıcaklar mevsim normalleri civarında, hafta sonu 32-33 derece civarında. Hafta başından itibaren Ankara'da sıcaklar atıyor, 35-37-38 şeklinde yükselen bir sıcaklığı göreceğiz. İstanbul'daysa hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, hatta yer yer altında 28-29 dereceklerde olacak. Antalya'da hafta sonu sıcaklıklar bir miktar düşüyor, 30-31 derece. Fakat hafta başından itibaren Antalya'da 34-35 dereceleri göreceğiz. Burada ekstrem sıcaklığı göreceğimiz illerden biri Adana. Adana'da 35-37 derece olan sıcaklıklar, pazar gününden itibaren 46 dereceye yükselecek. Neredeyse 10 dereceye yakın bir sıcaklık yükselmesi bekliyoruz."
YARIN İÇİN SAĞANAK UYARISI
Yavuz, yurdun bazı bölgelerinde yarın görülecek yağışlara karşı da uyarıda bulundu.
Yarın özellikle Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:
"Yarınki yağışların özellikle bu gece saatlerinden itibaren Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kastamonu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun da kıyı ilçelerinde çok kuvvetli olarak görülmesini bekliyoruz. Buradaki vatandaşlarımızın özellikle bu gece saatlerinden itibaren tedbirli olmalarını istiyoruz. Ayrıca yarın akşam saatlerinden itibaren yağacak yağışların da Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz. Burada da hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yağışların olma ihtimali var. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın da tedbirli olmaları uyarısında bulunuyoruz."
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