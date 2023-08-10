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Zengin olma hayali ölümle bitti! Altın ararken kazdıkları çukurda hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Zengin olma hayali ölümle bitti! Altın ararken kazdıkları çukurda hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde ormanlık alanda altın ararken kazdıkları çukura giren 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti. Şüphelilerin bir haftadır dikkat çekmemek için sabah deniz kenarında kamp yaptıkları gece ormanda kaçak kazı yaptıkları öğrenildi.

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