İstanbul'da taksici krizi: Taksimetre pazarlığında kavga
Kadıköy'de İstanbul Havalimanı’na taksimetre açmadan yolcu götürmek isteyen ve bu konuda müşteriyle pazarlık yaptığı iddia edilen taksi şoförü, kendisini uyaran kişiyle kavga etti. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Olay, Kadıköy Rıhtım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy'den İstanbul Havalimanı'na gitmek isteyen yolcuyu taksimetre açmadan 900 TL'ye götürmek isteyen taksi şoförünü bir başka vatandaş, o kadar tutmayacağını söyleyerek uyardı.
Bu sırada taksi şoförü ile kendisini uyaran kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında engelli olduğu iddia edilen yaşlı bir kişi, taksi şoförü ile tartışan kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine taksi şoförü ile tartışan kişi, yaşlı adamın üzerine yürüdü.
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