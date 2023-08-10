İstanbul’da taksici krizi: Taksimetre pazarlığında kavga

Bu sırada taksi şoförü ile kendisini uyaran kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında engelli olduğu iddia edilen yaşlı bir kişi, taksi şoförü ile tartışan kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine taksi şoförü ile tartışan kişi, yaşlı adamın üzerine yürüdü.