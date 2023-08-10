Son dakika: Bir deprem haberi de Antalya'dan! Gazipaşa 4.5 ile sallandı
Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 12.44 km derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Akdeniz'de Antalya açıklarında saat 16.16'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Sarsıntı yerin 12.44 km derinliğinde gerçekleşti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [99.07 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-08-10
Saat:16:16:03 TSİ
Enlem:35.804 N
Boylam:31.351 E
Derinlik:12.44 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.08.10 16:16:03 35.7015 31.4332 5.3 -.- 4.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.10 15:44:38 38.5417 40.3833 8.1 -.- 2.9 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel
2023.08.10 15:39:55 39.5175 23.4137 17.9 -.- 3.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.08.10 15:31:06 38.3018 37.2095 5.6 -.- 1.7 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 15:25:51 39.6795 23.6927 23.8 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN REVIZE02 (2023.08.10 15:25:52)
2023.08.10 15:02:35 39.1282 41.6032 6.2 -.- 2.0 -.- GOLTEPE-VARTO (MUS) İlksel
2023.08.10 14:18:49 37.1078 28.3943 16.8 -.- 1.4 -.- ULA (MUGLA) İlksel
2023.08.10 14:02:31 39.3772 26.2988 5.6 -.- 2.0 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.08.10 13:55:01 38.5432 37.2075 5.0 -.- 2.1 -.- YAPILI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 13:20:12 38.1197 38.4342 8.6 -.- 2.1 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.10 12:35:20 37.6430 35.7680 8.1 -.- 1.7 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.10 11:57:32 37.4690 35.7332 19.1 -.- 1.5 -.- CANDIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.10 11:48:14 38.1852 38.6800 5.0 -.- 3.4 3.6 ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.08.10 11:23:06 37.5837 35.7643 2.5 -.- 1.0 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.10 10:46:55 37.6925 38.5393 5.3 -.- 1.3 -.- ISLAMKOY-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel
2023.08.10 10:05:10 39.2858 27.7152 7.4 -.- 1.5 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel
2023.08.10 09:51:51 39.1100 27.5643 5.0 -.- 1.6 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2023.08.10 09:07:38 38.9830 27.9307 9.3 -.- 1.7 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2023.08.10 09:07:38)
2023.08.10 07:56:02 37.6855 35.7743 5.0 -.- 2.1 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.08.10 07:21:59 38.7463 40.0585 4.8 -.- 2.3 -.- SARIBUGDAY-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.08.10 07:05:44 37.7618 36.2928 6.3 -.- 2.4 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.08.10 06:48:09 35.5858 27.1995 7.9 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2023.08.10 06:43:27 37.6592 35.8853 5.0 -.- 2.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 10, 2023
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Akdeniz - [99.07 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-08-10
Saat:16:16:03 TSİ
Enlem:35.804 N
Boylam:31.351 E
Derinlik:12.44 km
Detay:https://t.co/22ys19pO0B@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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