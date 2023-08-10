Dolandırıcıların yeni hedefi: Ünlü isimlerle sosyal medya vurgunu!

"Ömer Koç, Tüpraş Platformu'nun açılışını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Bu platform herkese şirket hisseleri ile petrol ve gaz kaynaklarından kâr etme imkânı sağlıyor. Her vatandaş aylık 20 bin TL'den fazla kazanma imkânına sahip. Finansal piyasaların dalgalanmasına ve ekonomik belirsizliğe rağmen Tüpraş size çok kazandıracak. " Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın kullanıldığı reklamda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hisselerine yatırım yapılması çağrısı yapılarak, bir link veriliyor.