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Dolandırıcıların yeni hedefi: Ünlü isimlerle sosyal medya vurgunu!

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Dolandırıcıların yeni hedefi: Ünlü isimlerle sosyal medya vurgunu!

Dolandırıcılar kısa yoldan para kazanmak için pusuda bekliyor. Vurguncuların son hedefi Türk ekonomisinin marka isimleri, dev projeler ve televizyon kanalları oldu. Youtube ve Instagram başta olmak üzere birçok sosyal medya hesabı üzerinden verilen reklamlarda bu isimlerin ağzından "Türkiye'nin büyüyen projelerine yatırım yapın ve kazanın" çağrısı yapılıyor. İşte sosyal medyada isimleri kullanılan Türkiye’nin değerleri…

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'a, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'dan işadamı Rahmi Koç'a kadar birçok isim üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemi son yılların en büyük vurgununa dönüşmek üzere.

MERKEZ BANKASI DA ALET EDİLDİ

Ömer Koç üzerinden yapılan sahte haber, TRT Haber'de yayınlanmış gibi gösteriliyor ve şu ifadeler kullanılıyor:

"Ömer Koç, Tüpraş Platformu'nun açılışını duyurarak önemli bir açıklama yaptı. Bu platform herkese şirket hisseleri ile petrol ve gaz kaynaklarından kâr etme imkânı sağlıyor. Her vatandaş aylık 20 bin TL'den fazla kazanma imkânına sahip. Finansal piyasaların dalgalanmasına ve ekonomik belirsizliğe rağmen Tüpraş size çok kazandıracak. " Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın kullanıldığı reklamda da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hisselerine yatırım yapılması çağrısı yapılarak, bir link veriliyor.

Sahte hesaplarda Erkan, TRT Haber canlı yayınında açıklama yapmış gösteriliyor. Sahte röportaja önce Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgazla başlıyor. Ardından da ekrana Erkan getirilerek ağzından ifadeler yansıtılıyor. Erkan, sahte röportajda vatandaşları Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na yatırım yapmaya davet ediyor. Sahte reklamların hepsi ise dolandırıcıların ağ kurduğu sitelere ait.

Linki tıklayarak Türkiye Petrolleri'ne yatırım yapmak isteyenler ağa takılıyor. Selçuk Bayraktar'ın kullanıldığı reklamlarda da projelerine yatırım yapmanın artık mümkün olduğu vurgusu yapılarak."

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