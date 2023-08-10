Apartta ölüm randevusu! Genç sevgilisinin tuzağına düştü









TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Ersen B., bir süre önce tanıştığı 19 yaşındaki Muhterem P. ve onun arkadaşı Serpil D.'yi Murat Arpapay ile tanıştırarak arkadaşlık kurmalarını sağladı. Bir süre sonra Muhterem P. ile samimiyeti ilerletip sevgili oldu. Muhterem P., Murat Arpapay'ı Şirinevler'deki günlük kiralık bir daireye götürdü. İçerde bekleyen Ersen B.'nin adamları Serpil D., Doğan S. ve Fatih E. Arpapay'a saldırıp darp etti. Biri burnuna eter koklatıp bayılttı, diğeri ellerine plastik kelepçe taktı. Bir diğeri de kolundan bir kimyasal sıvı enjekte etti.