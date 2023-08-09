Metrobüste uçan tekmeli kavga! Ortalık bir anda karıştı
İstanbul'da Beylikdüzü istikametinde giden bir metrobüste yolcular arasında kavga çıktı. İki yolcu arasında başlayan "yer verme tartışması" kısa sürede tekmeli tokatlı kavgaya dönüşürken, taraflardan biri diğerine uçan tekme attı.
Metrobüste yer verme nedeniyle tartışan iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada birbirlerine uçan tekme ile saldıranları kadınlar ve diğer yolcular ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Yenibosna-Sefaköy arasında Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği alınmayan iki yolcu arasında yer verme nedeniyle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Diğer yolcular araya girmeye çalıştı ancak şahıslar birbirine saldırmaya devam etti. Daha sonra genç yolcu, diğerine uçan tekme attı.
Bunun üzerine diğeri de karşılık vererek gence uçan tekme atınca ortalık birbirine girdi. Araya kadın ve diğer yolcuların girmesiyle taraflar ayrıldı.
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