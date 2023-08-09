Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale...
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.
HAVADAN VE KARADAN ANINDA MÜDAHALE
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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