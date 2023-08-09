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Hatay'da orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Hatay’da orman yangını! Havadan ve karadan anında müdahale...

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk etti. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su tankı, 5 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel bölgeye sevk edildi.

HAVADAN VE KARADAN ANINDA MÜDAHALE

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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