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Edirne'de göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2023
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Edirne’de göçmen operasyonu: 46 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 46 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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