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Malatya'da korkutucu deprem! AFAD 2023 son deprem listesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Malatya’da korkutucu deprem! AFAD 2023 son deprem listesi

Son dakika!!! İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, (AFAD) Malatya’da saat 20.01'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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