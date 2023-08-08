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Tartıştığı, Kıbrıs gazisi babasını öldürdü! Saklandığı bahçede yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2023
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Tartıştığı, Kıbrıs gazisi babasını öldürdü! Saklandığı bahçede yakalandı

Son dakika haberi! Kırşehir'de 40 yaşındaki Barış Altınok, tartıştığı Kıbrıs gazisi babası Duran Altınok’u tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Barış Altınok, sabah saatlerinde bir evin bahçesinde saklanırken yakalandı.

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