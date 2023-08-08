Kameralara bakınca şoke oldu: Hırsızı tanıyorum! Çaldıkları ağır gelince bakın ne yaptı
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir eve giren kadın, kirli sepetiyle evde ne bulduysa çaldı. 4 bin 500 doları da çalan kadın, doldurduğu sepeti taşıyamayınca zaman zaman sepeti yerden sürüklediği anlar kameraya yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Değirmenaltı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre daha önce tanıdığı şahsın evine giren bir kadın, eline aldığı kirli sepetiyle evdeki elektronik malzemeleri, kıyafetleri ve 4 bin 500 doları aldı. Aldığı eşyaları sepete koyan kadın, çaldıklarını sokağa çıkardıktan sepeti yerden sürükleyerek uzaklaşmaya çalıştı. O anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
KAMERALARA BAKINCA ŞOKE OLDU
O anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Daha sonra evine gelen Cengiz Şerbetçi, eşyalarının çalındığını fark ederek, güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Şerbetçi, evine giren hırsızın önceden tanıştığı bir kadın olduğunu fark edince şoke oldu. Şerbetçi, bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Gazetecilere açıklamada bulunan Cengiz Şerbetçi, "Öğrendiğim gibi şikayetçi oldum. Bayanı daha önceden tanıyorum. Bir arkadaşım aracılığı ile gelmişti buraya. Olay gününün bir gün öncesi bana 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Arkadaşımda kalacağım' dedim, planını yapmış muhtemelen. Kamera kayıtlarından da zaten anlaşılıyor. Üç dört günlük bir kamera kaydını izledim. Girdiğini ve çıktığını çok net bir şekilde görünce anladım kendisinin olduğunu. Ben dalış yapıyorum, dalıştan geldiğimde eşyaları koydum ve baktım bazı eşyalarımın olmadığını fark ettim. Sonrasında gardırobuma baktığımda kilidinin açılmış, içinden eşyalarımın çalınmış olduğunu gördüm. Özellikle kilitlemiştim ki, içinde 4 bin 500 dolar gibi bir param vardı. En başta o olmak üzere birçok eşyamı çalmış. Çamaşır sepetine yüklemiş, taşıyamayacak kadar doldurmuş, artık kapıyı da kapayamamış, sürükleyerek götürmüş" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- SGK-SGK girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar kapsama alındı! EYT SGK Erkek - Kadın prim gün tablosu…
- SGK dökümünde bu harflere dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir hemen kontrol edin
- Galatasaray'da Nelsson sonrası yeni plan! Ezeli rakibine "Türk Duvarı" çelmesi!
- Gelinim Mutfakta 8 Ağustos 2023 puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, kim birinci oldu?
- Bakın ünlü futbolcunun eşi kim çıktı! Listede tanıdık isimlerde var! İşte futbolcuların eşleri ve sevgilileri...
- Tarım Kredi market Ağustos ayı fiyat listesi! 7-17 Ağustos 2023 indirim kataloğu yayınlandı! Tuvalet kağıdı 159 TL, dana kıyma 95 TL...
- İstanbul'da ulaşıma ne kadar, kaç TL zam geldi? İstanbul Metrobüs, İETT, Marmaray, Metro, Vapur ücretleri ne kadar, kaç para oldu? TAM - ÖĞRENCİ AKBİL...
- İBB öğrenci ve tam bilet abonman aylık fiyatları ne kadar oldu? İstanbul öğrenci aylık akbil, İstanbul kart abonman fiyatları zamlandı mı?
- 2023 KYK bursu ne kadar, kaç TL olacak? KYK burs ve kredileri zamlanacak mı, artacak mı?
- Galatasaray transferde çalıma doymuyor! Tete'den al haberi! Piyasa değeri...
- SSK, Bağkur'a %58 kök zam tablosu şekillendi! 7.500 TL alan emekliye 9.894 TL piyangosu! %15 İntibak, refah payı, seyyanen artış...
- ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...