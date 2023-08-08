Kameralara bakınca şoke oldu: Hırsızı tanıyorum! Çaldıkları ağır gelince bakın ne yaptı





Gazetecilere açıklamada bulunan Cengiz Şerbetçi, "Öğrendiğim gibi şikayetçi oldum. Bayanı daha önceden tanıyorum. Bir arkadaşım aracılığı ile gelmişti buraya. Olay gününün bir gün öncesi bana 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Ben de 'Arkadaşımda kalacağım' dedim, planını yapmış muhtemelen. Kamera kayıtlarından da zaten anlaşılıyor. Üç dört günlük bir kamera kaydını izledim. Girdiğini ve çıktığını çok net bir şekilde görünce anladım kendisinin olduğunu. Ben dalış yapıyorum, dalıştan geldiğimde eşyaları koydum ve baktım bazı eşyalarımın olmadığını fark ettim. Sonrasında gardırobuma baktığımda kilidinin açılmış, içinden eşyalarımın çalınmış olduğunu gördüm. Özellikle kilitlemiştim ki, içinde 4 bin 500 dolar gibi bir param vardı. En başta o olmak üzere birçok eşyamı çalmış. Çamaşır sepetine yüklemiş, taşıyamayacak kadar doldurmuş, artık kapıyı da kapayamamış, sürükleyerek götürmüş" dedi.

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