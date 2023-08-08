İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı
Geçen hafta İstanbul Valisi Davut Gül'ün "İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız" açıklaması sonrası ekipler düğmeye bastı. Bu karar kapsamında İstanbul'da kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri, dün 18.00 - 00.00 saatlerinde yapılan uygulamada dilenen veya dilendirilen çocuklarla dilenen yetişkinler denetlendi.
Kent genelinde 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine Kabahatler Kanunu gereği 100 bin 757 lira idari para cezası uygulanırken, dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 liraya da el konuldu.
Uygulamalar sırasında dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALTIN FİYATI SON DAKİKA! 8 Ağustos bugün altın ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN KURU | Ons, Gram, Çeyrek, Yarım, Tam, Cumhuriyet...
- ÖSYM son dakika duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KPSS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı 2023? DGS sonuçları ayın kaçında açıklanacak?
- YKS tercihleri son gün saat kaçta bitiyor 2023? YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM son dakika gelişmeleri...
- THY Emlak Konut kura tarihi 2023! Arnavutköy Yenişehir Evleri kurası ne zaman, çekiliş hangi tarihte? 1+1, 2+1, 3+1 ödeme planı, taksitler...
- Emekliye sevindiren duyuru! Yüzde 25 zam + 10 bin TL ek ödeme verilecek! 7.500 TL ve üzeri maaş alanlar...
- Aile Destek ödeme tarihleri 2023 | Aile Destek ödemesi ne zaman, hangi tarihte yatacak? Zam geldi mi, kaç TL oldu?
- Galatasaray Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ağustos Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı şifresiz mi, nereden izlenir?
- "O yaşıma kadar yaşayacağım..." Erkin Koray’ın ölümünün ardından o detay çıktı! Tam 1 yıl sonra...
- Erken emeklilik için kapı aralandı! 1999-2000-2008 arası SGK'lılar listeye alındı! 50-55 yaşla...
- Levant fındık ne demek, nedir? 2023 Levant fındık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fındık çeşitleri ve fiyatları...
- 6,5 milyon memur ve emekliye zamlı hesap çıktı! 22.938 TL alana 28.546,34 lira yalın maaş! 6 aylık enflasyon farkı, Toplu sözleşme, seyyanen ödeme...