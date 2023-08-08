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İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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İstanbul Valisi Davut Gül duyurmuştu! Dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alındı

Geçen hafta İstanbul Valisi Davut Gül'ün "İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız" açıklaması sonrası ekipler düğmeye bastı. Bu karar kapsamında İstanbul'da kent genelinde dilendirilen çocuklara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kent genelinde polis, jandarma ve zabıta ekipleri, dün 18.00 - 00.00 saatlerinde yapılan uygulamada dilenen veya dilendirilen çocuklarla dilenen yetişkinler denetlendi.

Kent genelinde 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamada dilencilik yapan 173 yetişkine Kabahatler Kanunu gereği 100 bin 757 lira idari para cezası uygulanırken, dilencilikten kazanıldığı düşünülen 4 bin 643 liraya da el konuldu.

Uygulamalar sırasında dilendirilen 83 çocuk muhafaza altına alınırken aileleri hakkında işlem başlatıldı.

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