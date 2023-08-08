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Son dakika: Elazığ'da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Son dakika: Elazığ’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 16.47'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 16.47'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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