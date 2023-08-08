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Milas'ta orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2023
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Milas’ta orman yangını

Muğla’nın Milas ilçesi turistik Ören Mahallesi Alatepe mevkiinde yakın bölgede orman yangını başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi

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