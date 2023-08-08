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Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara’nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?

"Papara kimin, sahibinin adı ne?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Papara son senelerde para transferi, fatura işlemi ve akla gelen herhangi finansal durumların, hemen ücretsiz bir şekilde açılabilen hesapla birlikte yapılmasına olanak tanıyan finans uygulamadır. Peki, Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?

"Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için PAPARA ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Peki, Papara kimin, sahibinin adı ne? Papara'nın kurucusu Ahmed Faruk Karslı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Trabzonspor, Papara ile stat isim sponsorluğu için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo mavili ekip, 5 yıl için 1 milyar 416 milyon TL sponsorluk ücretini kasasına koyacak.

Trabzonspor'un sponsorluk anlaşması sonrası Papara'nın ne olduğu ve sahibinin kim olduğu araştırılıyor.

İşte Papara'ya dair bilgiler;

Papara, FinTech alanında faaliyet gösteren, Türkiye merkezli bir elektronik para ve ödeme hizmetleri kuruluşudur.

Mali Suçları Araştırma Kurulu yükümlü kuruluşları arasındadır. Şirket 2016'nın Nisan ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yetkili lisans alarak aynı yılın Ağustos ayında faaliyetlerine başlamıştır. 16 Mart 2021'den beri kartları BKM Express desteklemektedir. Papara Mastercard, Visa, Troy, Bankalararası Kart Merkezi üyesidir.

Yaklaşık 14 milyon kullanıcısı bulunmaktadır. Halihazırda mevcut olan özellikleri arasında yurt içi ve yurt dışında alışveriş yapma, para gönderme ve alma, harcadıkça promosyon ödemesi alma (Cashback), fatura ödeme, sigorta yapma, oyun ve dijital kod satışı, bağış yapma, İstanbulkart bakiye yükleme, Milli Piyango kupon kodu satışı vb. bulunmaktadır.

Kurucu Ahmed Faruk Karslı, yönetim kurulundaki görevini Nisan 2022 itibarıyla Emre Kenci'ye devretmiştir.

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