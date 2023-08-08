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Muğla Ula'da orman yangını! Ekipler harekete geçti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Muğla Ula’da orman yangını! Ekipler harekete geçti

Son dakika haberine göre Muğla'nın Ula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Gölet Bölgesi Karıncalı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Muğla’da orman yangını MUĞLA'DA ORMAN YANGINI

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