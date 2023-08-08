Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bomba gibi patlayan ana isale hattı, yoldan geçen motosikletli ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı. Sürücü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaşırken, motosiklet ise hasar aldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bomba gibi patlayan ana isale hattı, yoldan geçen motosikletli ve köpeğini metrelerce havaya fırlattı.
Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde ana isale hattı patladı. Patlama yoldan geçen 48 VS 181 plakalı motosikleti ile seyreden Serkan Özbey ve köpeğini havaya fırlattı.
GÜÇLÜKLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR
Sürücüsü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar aldı. Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırıldı. Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Öte yandan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, patlamada yaralanan Serkan Özbey'i tedavi gördüğü Bodrum Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.
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