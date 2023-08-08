Ana isale hattı bomba gibi patladı! Motosikletliyi ve köpeğini havaya fırlattı

GÜÇLÜKLE BÖLGEDEN UZAKLAŞTILAR

Sürücüsü ve köpeği güçlükle bölgeden uzaklaştı. Motosiklet ise hasar aldı. Serkan Özbey ve köpeği hastaneye kaldırıldı. Patlaktan akan tonlarca su asfaltı yardı, yolda kocaman çukur oluştu. Yolda trafik akışı tek şeritten sağlanırken hatta giden su kesildi. Bölgede MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekiplerince çalışma başlatıldı.