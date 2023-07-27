İstanbul Valisi Davut Gül: Şehirde dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız

Gül, 2024 yılında öngörülen yatırım tutarının ise yaklaşık 10 milyar lira olarak belirlendiğini aktararak, devam eden yatırımların hedeflenen sürelerde tamamlanması, kontrol, denetim ve takiplerin yerinde ve zamanında yapılması, sorunların ve darboğazların çözüme kavuşturulması için gerekli özverinin gösterilmesini istedi.

"İSTANBUL'DA DİLENCİLİĞİ TAMAMEN ORTANDAN KALDIRACAĞIZ"

Kaymakamların ve belediye başkanlarından sokaklarda çalıştırılan, dilendirilen, istismar edilen çocukların sokaklardan toplanmasıyla ilgili özel gayret sarf etmelerini isteyen Gül şunları kaydetti:

"Yapacağımız iş basit. Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, dilendiriliyorsa rehberlik hizmeti vereceğiz. Sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen çalışıp dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ettiriliyorsa, Türk vatandaşıysa bu çocukları alıp devletin koruma kalkanı altına alacağız. Yabancı uyrukluysa da sınır dışı edeceğiz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortandan kaldıracağız. Bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz. İstanbul'da evsiz insanlar var. Belediyelerimizin sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa bu hepimizin meselesidir. Başta ben olmak üzere."