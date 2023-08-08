Bursa çevresinde acı olay! Takla atan otomobilde 2 genç hayatını kaybetti
Bursa'da içerisinde 4 gencin bulunduğu otomobil. kontrolden çıkarak takla attı. Araçtan savrulan gençlerden 2'si yaşamını yitirirken, 2'si ağır yaralandı
Kaza, saat 19.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu Gemlik Trafik Bölge Amirliği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi istikametine giden Abidin Çavdar (22) idaresindeki 16 BAD 950 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağındaki toprak alana girip takla attı.
Takla atan otomobildeki 4 kişi kaza sırasında araçtan savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Yaralılardan Berke Can Darı Orhangazi, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Onur Şenol da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berke Can Darı ve Eren Kaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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