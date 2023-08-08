Bursa çevresinde acı olay! Takla atan otomobilde 2 genç hayatını kaybetti

Yaralılardan Berke Can Darı Orhangazi, Onur Şenol (21) ve Eren Kaya (21) Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, sürücü Abidin Çavdar'ın ise olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Onur Şenol da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berke Can Darı ve Eren Kaya'nın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.