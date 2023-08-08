Tatil için gittiği Fransa sonu oldu! Son paylaşımı dikkat çekti

SON PAYLAŞIMI...

Almanya'da sosyal pedagoji alanında çalışan doktorun ölümü memleketi Tunceli'de de büyük üzüntü yarattı. Devrim Kaya Lehmann, çevresinde alçakgönüllü, doğasever ve insanlara yardım etmeyi seven bir insan olarak tanınıyordu.

Dr. Lehmann'ın bir süre önce sosyal medya profilinde "Ya ölüm kıştan sonra gelen ilkbaharsa? O zaman çiçekler açacak kesin..." paylaşımı yapması dikkat çekti.