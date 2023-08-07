Amasya’da un yüklü TIR devrildi! Polis acı haberi telefonda babaya söyleyemedi

Amasya'da devrilen un yüklü tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Genç sürücünün çalan telefonunu açan polis, acı haberi sürücünün babasına söyleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan yüklediği unları Van'a götürmek üzere yola çıkan Erkan Çelik (21) yönetimindeki 65 ABJ 544 plakalı tır, Amasya otogar kavşağı bağlantı noktasında kontrolden çıkarak devrildi. Emniyet kemeri takmadığı belirlenen Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.Tırın dorsesindeki un çuvalları ise yol kenarına dağıldı.