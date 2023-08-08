Artvin’de korkutan köy yangını! Maddi hasar büyük

Ahşap evler ile ağır ve samanlıklar alev topuna dönüştü. İhbar üzerine köye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Durmuş Aydın, Cemal Aydın, Aslan Aydın ve Nuriye Aydın'a ait 2 katlı ahşap binada bulanan dört ev ile bitişiğinde bulunan Casim Atalay'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangında 2 ahır, 2 samanlık ve bir traktör de zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.