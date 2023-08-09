09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri TIR önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

TIR önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
TIR önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında TIR, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon yan yatarak devrilirken, TIR sürücüsü ise bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında TIR, önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyon yan yatarak devrilirken, TIR sürücüsü ise sıkıştığı yerden itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAN YATTI

Edinilen bilgiye göre kaza Karabük - Eskipazar kara yolu Söğütlüçeşme mevkiinde meydana geldi. Gerede istikametinden Karabük'e seyir halinde olan Recep Gedik (24) idaresindeki 06 FH 8221 plakalı TIR, Söğütlüçeşme mevkiine geldiği esnada aynı istikamette önünde seyreden İsa Uludağ (58) idaresindeki 78 BC 615 plakalı hurda yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurda yüklü kamyon yan yatarak devrilirken, tır sürücüsü ise sıkıştı.

Kaza sonrası Karabük istikametine yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Gedik, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılırken, her iki sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazadan ötürü Karabük istikametine yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı kontrollü olarak karşı şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA