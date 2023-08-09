TIR önünde seyreden hurda yüklü kamyona çarptı: 2 yaralı

Kaza sonrası Karabük istikametine yol trafiğe kapanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Tır sürücüsü Gedik, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarılırken, her iki sürücü ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazadan ötürü Karabük istikametine yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı kontrollü olarak karşı şeritten sağlanırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.