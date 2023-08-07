Avcılar sahilinde akılalmaz manzara! Yosunlara teslim oldu, vatandaşlar isyan etti
CHP Belediyesi kontrolünde olan Avcılar sahili, akşam gece saatlerinde etkisini sürdüren lodos nedeniyle yosunlara teslim oldu. Gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşıran vatandaşlardan Osman Yıldırım, yosunların bir an önce temizlenmesi gerektiğini belirterek belediyeye çağrıda bulundu.
Marmara Denizi'nde dün öğleden sonra başlayan lodos, etkisini akşam ve gece sürdürdü. Denizköşkler Mahallesi'nde bulunan Avcılar Belediyesi Plajı'na sabah gelenler sahilin yosunla kaplı olduğunu gördü. Yosunlar nedeniyle denize çok az sayıda kişi girerken, gelenler gölgelik alanda oturmayı veya güneşlenmeyi tercih etti.
Osman Yıldırım, "Yosunların temizlenmesi gerek. Böyle olmaz. Birçok kişi geldi, yosun olduğu için çekip gitti" dedi. Ali Göktürkler ise, "Yosun doğal bir olay. Yeşili severim. Yeşile bakınca moralimiz yükselir. İnsanlar tedirgin oluyor. Belediye temizliyor genelde. Bazı Asya ülkelerinde tıbbi ilaçlar yapılıyor" dedi. Plajda oturan Leyla Öztürk ise, "Çok şaşırdık, dalgalı ve kıyı yosun kaplı. Gireceğiz yine de ne yapalım" diye konuştu. Sahili kaplayan yosun havadan da görüntülendi.
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