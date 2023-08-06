Türkiye’nin buzul dağı eriyor! İki kişinin öldüğü kazanın ardından uzmanlar bölgede çalışmalar başlattı

"DRON İLE BELGELEDİK"

Görüntüleri dron ile kaydettiklerini belirten Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, "Yukarıdan daha üst katlardaki buzullar da erimiş. O sular buzulların altını yumuşatmış. Tabii buradan alacağımız büyük ders var. Artık her şey değişiyor, iklim değişiyor. Afetselliği boyutu var, gıda boyutu var, yangınlar boyutu var. Ama artık her şeyi yeniden hesaplamamız gerek. Artık bir buzun üzerinde yürürken bile başka bir dünyanın olduğu bir yöne doğru evriliyoruz. Tabii burada bunu herkes bilemez. Ama artık piknik yapmaya giderken de bir dikkatle gideceğiz. Denize girdiğimiz zaman da dikkat edeceğiz çünkü biliyorsunuz değişik türler çıkıyor, değişik parazitler var, değişik virüsler var ama buzullarda da ayrı bir dünya var, orada artık buzul kütleleri artık eski buzullar değil. Yumuşamış, parçalanmış ve akmaya doğru kırılmış, dağılmaya doğru giden buzul kütlelerini gördük orada. Bunu dron ile belgeledik. Bunun üzerine çıkmadan artık tehlikeli hale gelmiş. Yanlarına girdik, çalıştık, belgeledik. Tabii bunu devam ettireceğiz" diye konuştu.