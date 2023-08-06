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Son dakika: Marmara Denizi Yalova açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Son dakika: Marmara Denizi Yalova açıklarında deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada saat 18.29'da Yalova açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Açıklamada depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Marmara Denizi Yalova açıklarında saat 18.29'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 18.29'da yaşanan depremin derinliği 7.7 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğü ise 3.6 olarak duyuruldu.

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