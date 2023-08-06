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Adana'da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Adana’da korkutan deprem! AFAD ilk detayları son dakika olarak duyurdu...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü. İşte detaylar...

AFAD tarafından yapılan açıklamada Adana'nın Kozan ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.

Saat 21.48'de yaşanan depremin derinliği 7.01 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

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