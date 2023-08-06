06 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'a yağış geliyor | Meteoroloji tarih verdi! Eyyam-ı bahur gidiyor… (5 günlük haritalı hava durumu tahminleri)

İstanbul'a yağış geliyor | Meteoroloji tarih verdi! Eyyam-ı bahur gidiyor… (5 günlük haritalı hava durumu tahminleri)

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
ABONE OL
İstanbul’a yağış geliyor | Meteoroloji tarih verdi! Eyyam-ı bahur gidiyor… 5 günlük haritalı hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan ve insan yaşamını olumsuz etkileyen "eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sona erecek? Merakla beklenen haber Meteoroloji’den geldi. Hava durumu tahminlerinin yer aldığı son 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerinde sıcaklıklardaki büyük düşüş dikkat çekti. Diğer yandan Son tabloyu Hava Tahminleri Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber’e özel Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açıkladı. İstanbul'a müjdeyi verdi. Peki, hangi illerde hava sıcaklıkları düşecek, hangi illerde yağmur bekleniyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Ordu ve deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte 7 Ağustos – 11 Ağustos 2023 il il hava durumu tahminleri…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 7 Ağustos - 11 Ağustos 2023 il il haritalı hava durumu verileri açıklandı.

Açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.

Peki, hangi illerde hava sıcaklıkları düşecek, hangi illerde yağmur bekleniyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Ordu ve deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte detaylar…

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

Son tabloyu Hava Tahminleri Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber'e özel Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açıkladı.

Özdemirci, "Halen mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklar hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacak. Ancak diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yine yarın (7 Ağustos) yağışsız bir ülke geneli var. Az bulutlu ve açık hava hakim. Salı günü kuzey kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış beklentimiz var. Çarşambadan itibaren kuzey kesimlerde yağışlar göreceğiz. Salı günü Anadolu yakasında kısa süreli sağanak görülebilir." dedi.

METEOROLOJİ GÜN VERDİ: İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Türkiye genelinde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün de etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) esecek.

Uzmanların sıcaklıkların pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağını belirtirken salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini belirtti. Marmara bölgesinde ise sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek.

BUGÜN HAVA NASIL? (6 AĞUSTOS 2023 PAZAR)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu

TOKAT °C, 39°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İstanbul’a yağış geliyor İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA