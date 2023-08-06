İstanbul'a yağış geliyor | Meteoroloji tarih verdi! Eyyam-ı bahur gidiyor… (5 günlük haritalı hava durumu tahminleri)
Türkiye genelinde etkili olan ve insan yaşamını olumsuz etkileyen "eyyam-ı bahur" sıcakları ne zaman sona erecek? Merakla beklenen haber Meteoroloji’den geldi. Hava durumu tahminlerinin yer aldığı son 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerinde sıcaklıklardaki büyük düşüş dikkat çekti. Diğer yandan Son tabloyu Hava Tahminleri Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber’e özel Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açıkladı. İstanbul'a müjdeyi verdi. Peki, hangi illerde hava sıcaklıkları düşecek, hangi illerde yağmur bekleniyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Ordu ve deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte 7 Ağustos – 11 Ağustos 2023 il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 7 Ağustos - 11 Ağustos 2023 il il haritalı hava durumu verileri açıklandı.
Açıklamada, "Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde azalacağı ve hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor." denildi.
Peki, hangi illerde hava sıcaklıkları düşecek, hangi illerde yağmur bekleniyor. Büyükşehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Samsun, Konya, Kayseri, Ordu ve deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte detaylar…
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR
Son tabloyu Hava Tahminleri Uzmanı Mehmet Özdemirci, A Haber'e özel Meteoroloji Genel Müdürlüğünde açıkladı.
Özdemirci, "Halen mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklıklar hafta ortasından itibaren kuzey ve batı kesimlerde biraz azalacak. Ancak diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yine yarın (7 Ağustos) yağışsız bir ülke geneli var. Az bulutlu ve açık hava hakim. Salı günü kuzey kesimlerde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Bolu ve Düzce çevrelerinde sağanak yağış beklentimiz var. Çarşambadan itibaren kuzey kesimlerde yağışlar göreceğiz. Salı günü Anadolu yakasında kısa süreli sağanak görülebilir." dedi.
METEOROLOJİ GÜN VERDİ: İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR
Türkiye genelinde yüksek sıcaklık ve nem etkisini sürdürmeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık bugün de etkisini sürdürecek. Yurdun kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgar, genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) esecek.
Uzmanların sıcaklıkların pazartesiden itibaren düşmeye başlayacağını belirtirken salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü İstanbul'da yağmur beklendiğini belirtti. Marmara bölgesinde ise sıcaklıklar 30 derecenin altına düşecek.
BUGÜN HAVA NASIL? (6 AĞUSTOS 2023 PAZAR)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeybatı ve kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Çanakkale ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın kuzey ve doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Marmara ve Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli (30-60km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 36°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 34°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı, Adana'nın kuzey ve doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 40°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 32°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 39°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 30°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
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