Konya’da korkunç olay! Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş'i aramaya başladı. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.