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Konya'da korkunç olay! Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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Konya’da korkunç olay! Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. Ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, sulama kanalının göledine girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Güneş, boğularak yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde sulama kanalının göledine giren Dicle Nur Güneş (16), boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sarıca Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte mesire alına pikniğe giden Dicle Nur Güneş, serinlemek için Sarıca Sulama Kanalına Göleti'ne girdi. Balçık nedeniyle suyun dibine batmaya başlayan Dicle Nur Güneş, çırpınmaya başladı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredekiler gölete girip, suyun dibine batan Güneş'i aramaya başladı. Yapılan arama çalışması sonucu sudan çıkartılan Güneş, ihbarla çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güneş'in cansız bedeni otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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