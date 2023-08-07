Aksaray’da 8 katlı apartmanda korkutan yangın!

Kısa sürede olay yerine intikal eden Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de dumanlar içinde kalan apartmanın tüm dairelerini tahliye etti.

112 Acil Yardım ekiplerinin hazır beklediği yangında şans eseri yaralı veya zehirlenen olmazken yangın 1 saat süren çalışma sonucu tamamen sündürüldü. Binada yaşayan Mevlüt Atuğ (80), "Burada balıkçı vardı. Bacasına balık yağı toplanmış ve o yanmış. Onun dumanı bu. Epey zarar vermiş herhalde içeriye. Bizim daireleri duman bastı, kapıları kapattık, biz de indik aşağıya" dedi.