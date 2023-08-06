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Batman’da kan donduran olay! Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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Batman’da kan donduran olay! Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

Batman'da parktaki vatandaşlar tarafından yaralı bir adamın mısır tarlası içerisinde olduğunu fark etmesinin ardından olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekiplerin gelmesinin ardından şahsın bıçakla öldürülen cansız bedenine ulaşıldı.

Batman'da mısır tarlası içerisinde bıçakla öldürülen bir şahsın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay Batman'ın kent merkezinde bulunan Karabağ Parkının yanındaki mısır tarlasında meydana geldi.

PARKTAKİ VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Parktaki vatandaşların yaralı bir adamın mısır tarlası içerisinde olduğunu 112 çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler adamı bulmak için tarla üzerinde dron uçurdu. Ekipler dronla tarlayı ararken 56 yaşındaki Cevat T.'nin cansız bedenini buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri Cevat T.'nin cansız bedenini Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis Cevat T.'nin şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlattı.

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