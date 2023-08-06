Batman’da kan donduran olay! Mısır tarlasında erkek cesedi bulundu

PARKTAKİ VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

Parktaki vatandaşların yaralı bir adamın mısır tarlası içerisinde olduğunu 112 çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler adamı bulmak için tarla üzerinde dron uçurdu. Ekipler dronla tarlayı ararken 56 yaşındaki Cevat T.'nin cansız bedenini buldu.