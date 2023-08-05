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İstanbul'da korku anları! Denize açılan çift kayboldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2023
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İstanbul’da korku anları! Denize açılan çift kayboldu

Büyükçekmece’de kızları ile açıldıkları tekneden demir atmadan atlayıp yüzmeye çalışan çift denizde kayboldu. Sahil güvenlik ekiplerinin çalışmaları sonucu baba sağ bulunurken, anneyi arama çalışmalarına ise devam ediliyor.

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