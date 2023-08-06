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Kocaeli'de alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.08.2023
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Kocaeli’de alkollü sürücü polise zor anlar yaşattı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kanlar içindeki şahıs önce yön levhasına tekme attı. Eline takılan kelepçenin sıkı olduğunu iddia eden şahıs devamında duvara kafa attı. Polis aracından da dışarıya fırlayan şahıs, güçlükle kontrol edildi.

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